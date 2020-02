Sieben Tipps für starke und sichere Passwörter

Anlässlich des „Change Your Password Days“ am Samstag, dem 1. Februar, hat das deutsche Hasso-Plattner-Institut an die wichtigsten Regeln zur Erstellung starker Passwörter. „Schwache Zahlenreihen wie etwa ‚123456‘ werden weltweit weiterhin viel zu häufig genutzt“, kritisiert Instituts-Direktor Christoph Meinel.