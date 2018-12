Das sind die schlechtesten Passwörter des Jahres

2018 war demnach das fünfte Jahr in Folge, in dem „123456“ und „password“ die ersten beiden Plätze auf der Liste einnahmen. Die nächsten fünf Top-Passwörter auf der Liste sind einfache numerische Zeichenfolgen wie „123456789“ oder „111111“. Wie in jedem Jahr gibt es jedoch auch Neuzugänge unter den schlechtesten Passwörtern. So findet sich - wohl als Folge der US-Präsidentschaft von Donald Trump - auf Platz 23 etwa „donald“.