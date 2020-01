Beschimpft und geschlagen: Party endete im Spital

Bewusstlos zusammengebrochen

Der Zustand des Opfers war unterdessen weiter kritisch. Der Verdächtige und sein Komplize waren mit dem Einheimischen auf der Partymeile (Herrengasse/Domplatz) in Streit geraten und schlugen in der Folge auf den 33-Jährigen ein. Das Opfer wurde am Hinterkopf getroffen und brach bewusstlos zusammen. Die Übeltäter bekamen Panik und flüchteten umgehend in die nahe Fußgängerzone. Nach umfangreichen Zeugenbefragungen wurden die beiden Verdächtigen aber ausgeforscht.