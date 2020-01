Apple und Broadcom sollen Uni Milliarden zahlen

Wegen mutmaßlicher Patentverstöße ist Apple von einem US-Gericht zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 837 Millionen Dollar (rund 761 Millionen Euro) an eine Hochschule verurteilt worden. Im selben Verfahren wies das Geschworenengericht in Los Angeles am Mittwoch das US-Halbleiterunternehmen Broadcom an, 270 Millionen Dollar (245 Millionen Euro) an die Caltech-Universität zu zahlen.