Auch zu viel Medizin kann Schaden anrichten

Viren oder Bakterien als Krankheitsursache?

Umgekehrt sehen sich Patienten häufiger als gedacht mit der ärztlichen Empfehlung konfrontiert, Penicillin und Co. einzunehmen, obwohl gar nicht feststeht, dass Bakterien im Spiel sind. Dafür können aber jede Menge Nebenwirkungen auftreten: Übelkeit, Durchfall, Hautausschläge. Bei Frauen werden Scheiden-Pilzinfektionen begünstigt. Das nimmt man nur in Kauf, wenn der Einsatz gerechtfertigt ist. Etwa bei hohem Fieber, Atemnot, Beschwerden, die sich nicht bessern. Ein klassisches Beispiel von Übertherapie, das sich durch Aufklärung verhindern ließe. Nach dem Vorbild der US-amerikanischen Initiative „Choosing Wisely“ widmet sich die Plattform „Gemeinsam gut entscheiden“ - ein Kooperationsprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung der Medizinischen Universität Graz (IAMEV) und Cochrane Österreich am Department für evidenzbasierte Medizin und Evaluation der Donau-Universität Krems - genau dieser Problematik.