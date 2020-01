Lightcycle Morph: Dyson stellt „Wunderleuchte“ vor

Dank ihres um 360 Grad drehbaren Kopfes soll die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar sein: zur indirekten Beleuchtung, als Arbeitsplatzbeleuchtung, als „Akzentbeleuchtung“ zur Hervorhebung von etwa Bildern sowie als Umgebungsbeleuchtung. Bei dieser leuchte nur der Leuchtenständer und erzeuge ein beruhigendes, orangefarbenes Licht, wodurch sich dieser Modus zur Entspannung am Abend eigne, so Dyson in einer Mitteilung.