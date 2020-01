Bankräuber zum zweiten Mal vor Gericht

Die Anklage beim neuen Verfahren - nun entscheiden keinen Schöffen, sondern Geschworene über das Schicksal des Beschuldigten - lautet auf schweren Raub mit schweren Dauerfolgen. Strafrahmen: zehn bis 20 Jahre. Vor Gericht steht dabei ein 38-jähriger Serbe, der am 23. April 2018 in der Stadt Salzburg gemeinsam mit zwei Mittätern eine BAWAG-PSK-Filiale überfallen haben soll. Das Trio war damals in den frühen Morgenstunden in den Hinterhof der Bank gestiegen und hatte dort ein Glasfenster aus der Verankerung geschraubt. Die Räuber betraten das Gebäude aber nicht, sondern warteten, bis der erste Angestellte eintraf und die Alarmanlage deaktivierte. Dann stürmen sie auf den Mann zu.