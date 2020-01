Infineon und Caritas eröffnen neues Lerncafé

Es ist das bereits sechste Lerncafé in Kärnten. Diese Kooperation von Infineon und Caritas soll Kindern und Jugendlichen in Villach die Möglichkeit auf eine bessere Bildung bieten. „Momentan haben wir 30 Kinder, die wir betreuen, 100 sind kärntenweit noch auf der Warteliste“, erzählt Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon. Besonders Kindern aus Integrationsfamilien, die sich in der Schule schwer tun, soll in den Lerncafés zusätzliche Unterstützung geboten werden. „Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch um Zuwendung“, ergänzt Kärntens Caritasdirektor Josef Marketz.