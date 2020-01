Kurioser Handschellen-Einsatz auf Tiroler Hütte

Stimmt nicht? Ein bayrischer Skiurlauber lieferte in der Nacht auf Samstag auf einer Hütte in Rohrberg den Beweis dafür. Der 30-Jährige ließ es dort mit Freunden offenbar ordentlich krachen - und irgendwann fiel ihm nichts Besseres ein, als sich selbst Handschellen anzulegen. Eine Spaßaktion, die in die Hose ging. Einen zum „Achter“ passenden Schlüssel gab es nämlich nicht.