Grazer Schauspielhaus: Ausverkaufte Träume

Ein junges, geschäftstüchtiges Paar aus der Großstadt verirrt sich in ein Provinznest, in dem selbst der Bummelzug nur selten hält. Dort dreht man den Leuten billige Toaster für viel Geld an und will eigentlich schnell wieder weg. Aber das Schicksal entscheidet anders. Und plötzlich ist man mittendrin im Zusammenprall der Gegensätze: Stadt und Land, Geburt und Tod, Mitgefühl und Gewalt. Wirklich unbeschadet geht daraus keiner hervor. Dass hier auch kein Happy End möglich ist, liegt auf der Hand.