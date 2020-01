Austrittswelle: So kämpft die Kirche um Gläubige

„Grundwasserspiegel der Mitmenschlichkeit darf nicht absinken“

Kardinal Christoph Schönborn, der vergangene Woche seinen 75er feierte, setzt vor allem auf die Werte, die unser Land so liebens- und lebenswert machen: das Mitgefühl, die Hilfsbereitschaft, die Rücksicht auf die Schwächeren und die soziale Gerechtigkeit. „All diese Werte gehören zum Kern des Evangeliums Jesu. Wir brauchen sie so dringend wie das tägliche Brot“, so der Kardinal im „Krone“-Telefonat, „der Grundwasserspiegel der Mitmenschlichkeit dürfe einfach nicht absinken“.