Jugend 72 Stunden im Einsatz für gute Sache

Beim Caritas-Flüchtlingshaus werden Schüler helfen, eine Radgarage zu errichten. „Kreative Ideen sind gefragt, damit auch Fahrräder ein Dach über den Kopf bekommen“, heißt es. Direktor Johannes Dines ist begeistert: „Ich finde es großartig, wenn Jugendliche anpacken, mithelfen und hinschauen, statt weg zu schauen. Viele engagieren sich in den nächsten Tagen bei 72h ohne Kompromiss in Einrichtungen der Caritas Salzburg und zeigen, dass ihnen die Not unserer Mitmenschen nicht egal ist.“ Auch beim Caritas-Notquartier in Zell am See wird vorm Wintereinbruch jetzt noch gemalt und renoviert. Jugendliche werden mit Armut konfrontiertDie Jugendlichen werden hier mit Armut konfrontiert, bei anderen Projekten fühlen sie sich in die ältere Generation hinein: Im Seniorenheim Hellbrunn sind acht Schüler der HTL Itzling (Schwerpunkt Biomedizin) im 72-Stunden-Einsatz. Sie bringen auch ihr Wissen über Geräte - fürs Hören oder Atmen - mit ein und erfahren mehr über den Pflege-Alltag. Auch Salzburgs Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer wird die „Pfleger“ besuchen.