Autofahren im Winter - Schwerarbeit für die Augen

Nachtblindheit ist oft das erste Anzeichen für Sehschwäche (Kurz- oder Weitsichtigkeit). Untertags wird diese häufig nicht erkannt, in der Dunkelheit hingegen können die Augen sie schlechter ausgleichen. „Wenn Sie sich beim Fahren in der Nacht besonders unsicher fühlen, lassen Sie Ihre Augen umgehend kontrollieren“, betont Gschweidl. Ein weiteres Problem: Die Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus. Stellen Sie deshalb die Lüftungsschlitze so ein, dass der Zug nicht direkt ins Gesicht bläst. Lassen Sie außerdem die Belüftungsfilter regelmäßig reinigen! Wenn Sie Anzeichen von Trockenheit oder Reizung bemerken, gleichen Sie diese mit sogenannten Nachbenetzungstropfen aus.