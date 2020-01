16-jähriger Autolenker fuhr der Polizei davon

Für eine turbulente Verfolgungsjagd sorgte ein 16-jähriger Autolenker am Montag in Osttirol: Der Bursche hatte das Anhaltezeichen einer Polizeistreife in Nußdorf-Debant ignoriert und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Görtschach. Dort war für ihn jedoch Endstation, als er an einem stehenden Lkw vorbeifahren wollte. Der Pkw wurde zwischen Lkw und einer Steinmauer eingeklemmt.