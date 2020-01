Russischer Hackerangriff auf ukrainische Gasfirma

Der Hackerangriff lasse darauf schließen, dass es auch im diesjährigen US-Präsidentschaftswahlkampf zu russischen Cyber-Attacken kommen werde, um wie schon 2016 Einfluss auf die Wahl zu nehmen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht von Area 1 Security. Demnach gelang es GRU, auf die Burisma-Server zuzugreifen. Unklar blieb allerdings, an welche Information der Geheimdienst dabei gelangte und wonach er konkret suchte.