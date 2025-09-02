Bayerns Jugend „läuft nicht nur auf Fersen herum“

„Der Nachwuchs Bayerns läuft nicht nur auf den Fersen herum. Da müssen auch einmal zwei bis drei Spieler hineinkommen“, kann Andreas Herzog die Strategie der Münchner, teure Spieler zu verpflichten, nicht ganz nachvollziehen. „Jeder Fan lechzt nach einem Typen wie Thomas Müller, der von unten kommt und ewig bleibt“, so der ehemalige Bayern-Profi bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“.