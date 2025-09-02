Ära zu Ende! Prominenter Abschied bei ManCity

LASK verlängert mit Kapitän Sascha Horvath
Vertrag bis 2028
Prominenter Abschied bei Manchester City: Star-Goalie Ederson verlässt nach acht erfolgreichen Jahren den Premier-League-Giganten und wechselt zu Fenerbahce Istanbul!
Sage und schreibe 18 Titel holte Ederson mit den Citizens – unter anderem sechsmal die Premier League und einmal die Champions League.
Nun winkt ein Abenteuer in der Türkei. Fenerbahce zahlt eine kolportierte Ablöse von knapp 14 Millionen Euro für den 32-Jährigen.
„Es war unglaublich“
„Ich verlasse Manchester City mit Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, so Ederson, der in 372 Pflichtspielen das Tor hütete. Nachsatz: „Es war unglaublich!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.