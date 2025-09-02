Ex-Politiker hinterzieht 38 Millionen Euro Steuern

Fahrzeuge frei erfunden

Der ehemalige FDP-Politiker habe Autogeschäfte im In- und Ausland angegeben, die teilweise nur auf dem Papier stattfanden, erklärt eine Gerichtssprecherin dem Sender WDR. Für diese sogenannten Scheingeschäfte erfand er sogar Fahrzeuge, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. „Ich habe Autos fiktiv eingekauft und anhand der Herstellerangaben dann die nötigen Fahrgestellnummern ausgerechnet“, zitierte der WDR den Angeklagten. Er gab auch zu: „Ich habe alle notwendigen Dokumente selber erstellt.“