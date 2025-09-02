Vorteilswelt
„Disney Adventure“

Mega-Kreuzfahrtschiff hat deutsche Werft verlassen

Ausland
02.09.2025 10:49

Das größte je in Deutschland gebaute Schiff hat die Werft in Wismar verlassen. Ab Dezember sollen auf der „Disney Adventure“ 6700 Passagiere durch Südasien befördert werden.

0 Kommentare

Mithilfe von Schleppern nahm der 342 Meter lange und 46 Meter breite Ozeanriese in langsamer Fahrt Kurs auf die Ostsee. 2500 Crewmitglieder sollen sich künftig um das Wohlergehen von bis zu 6700 Passagieren kümmern.

Erstes Ziel des Schiffes ist Mukran, ein Fährhafen auf der Insel Rügen. Dort an der Ostküste soll das Schiff Treibstoff bunkern.

Bilder der „Disney Adventure“:

Ein gewaltiger Anblick: Der Kreuzer in Wismar
Ein gewaltiger Anblick: Der Kreuzer in Wismar(Bild: APA/dpa/Stefan Sauer)
Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Auslaufen des Mega-Kreuzers.
Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Auslaufen des Mega-Kreuzers.(Bild: AP/Markus Schreiber)
(Bild: AP/Markus Schreiber)
(Bild: AP/Markus Schreiber)
(Bild: AP/Markus Schreiber)
(Bild: AP/Markus Schreiber)

Für die Dauer des Auslaufmanövers hatte die Hafenbehörde das gesamte Hafengewässer in Wismar für jeglichen anderen Schiffsverkehr gesperrt.

Die Reederei will die „Disney Adventure“ nach erfolgreichen Testfahrten und mehreren Zwischenstopps ab dem 15. Dezember 2025 von Singapur aus für Mehrtagesreisen einsetzen.

