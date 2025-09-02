Terror-Teenie erneut verurteilt: Zwei Jahre Haft

IS-Terrorist verbrachte letzte freie Stunden in Laufhaus

„Das ist ein sehr gefährliches Verhalten“, sagt der Staatsanwalt nun im mittlerweile zweiten Terrorprozess von Ali K. „Beim Angeklagten ist das ein Spezialfall. Er wurde deswegen schon verurteilt und hat einfach weiter gemacht.“ Sein Verteidiger Rudolf Mayer spricht von einer „Infektion“: „Mein Mandant ist noch nicht ganz geheilt. Aber zum Großteil.“ Zwischen dem geplanten Terroranschlag im Namen des IS und dem jetzigen Verschicken von Propaganda sieht er eine eindeutige Besserung. Ebenfalls ein Zeichen der Deradikalisierung: Nur zwei Tage vor seiner Festnahme besuchte er ein Laufhaus – für streng gläubige Muslime undenkbar.