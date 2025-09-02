Das waren 2024 die beliebtesten Babynamen

Paul und Noah weiterhin ganz vorne dabei

Bei den Buben folgten 2024 auf Platz zwei Paul, der seit 2012 in der Bestenliste ist vor Noah, der erstmals 2021 in die Top 10 aufgestiegen ist. Jakob, der Vorjahreszweite, rutschte um zwei Plätze auf Position vier zurück. Die außergewöhnlich beliebten Namen Maximilian und Felix folgen auf Rang fünf und sechs. Maximilian ist seit 20 Jahren in den Bestenlisten – und ausgenommen von Rang vier im Jahr 2018 und 2023 – seit 2009 immer am Stockerl. Felix ist seit 2007 – nur mit den Ausnahmen von 2010, 2011 und 2015 – fast durchgehend in den Top 10.