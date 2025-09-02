Vorteilswelt
Hitliste aus Vorjahr

Das waren 2024 die beliebtesten Babynamen

Österreich
02.09.2025 10:27
Emilia und Elias waren 2024 die am häufigsten vergebenen Babynamen.
Emilia und Elias waren 2024 die am häufigsten vergebenen Babynamen.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

Emilia und Elias waren 2024 in Österreich die am häufigsten vergebenen Babynamen, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Von den 37.463 geborenen Mädchen wurden 534 (1,4 Prozent) Emilia genannt, von den 39.775 Buben bekamen 671 (1,7 Prozent) den Namen Elias.

„Emilia landete erstmals 2013 in den Top 10 und ab 2019 jeweils auf Platz 2 oder 3. Bereits 2023 war Emilia der beliebteste Vorname für Mädchen“, sagte Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria.

„Bei den Buben verdrängte Elias 2024 den Vorjahressieger Paul auf den zweiten Platz. Elias nahm erstmals den Spitzenplatz ein, nachdem er 2010 in die Top 10 einstieg und im Vorjahr Rang 3 erreichte“, so Lenk.

Podestplätze auch für Emma und Marie
In der Hitliste der Mädchennamen aus dem Vorjahr folgt – die seit 2010 in den Top 10 befindliche – Emma auf dem zweiten Platz. Dahinter landete Marie, die zwar im Vergleich zum Vorjahr einen Platz verlor, aber seit 2009 in der Liste der zehn meistvergebenen Mädchennamen aufscheint.

Auf Rang vier ist Anna zu finden, die bereits seit 1991 unter den zehn beliebtesten Namen für Mädchen ist und von 1996 bis einschließlich 2021 immer am Stockerl – 13 Mal ganz oben – stand. Am fünften Platz ist Sophie, die damit um eine Position besser abschnitt als im Jahr zuvor, gefolgt von Mia und Lena. Danach nannten Eltern ihre Mädchen noch Valentina sowie Lea und Laura.

Das Balkendiagramm zeigt die beliebtesten Babynamen in Österreich von 1984 bis 2024. Julia war bei den Mädchen 14-mal und Anna 13-mal der häufigste Name. Bei den Jungen lag Lukas mit 15-mal an der Spitze, gefolgt von Michael mit 12-mal. Quelle: Statistik Austria.

Paul und Noah weiterhin ganz vorne dabei
Bei den Buben folgten 2024 auf Platz zwei Paul, der seit 2012 in der Bestenliste ist vor Noah, der erstmals 2021 in die Top 10 aufgestiegen ist. Jakob, der Vorjahreszweite, rutschte um zwei Plätze auf Position vier zurück. Die außergewöhnlich beliebten Namen Maximilian und Felix folgen auf Rang fünf und sechs. Maximilian ist seit 20 Jahren in den Bestenlisten – und ausgenommen von Rang vier im Jahr 2018 und 2023 – seit 2009 immer am Stockerl. Felix ist seit 2007 – nur mit den Ausnahmen von 2010, 2011 und 2015 – fast durchgehend in den Top 10.

Die Positionen sieben und acht belegten – wie auch im Jahr zuvor – Leon und David. Dahinter ist Jonas zu finden, der sich gegenüber 2023 um einen Platz verbesserte. Auf Rang zehn ist mit Leo ein Neueinsteiger in der Bestenliste zu vermerken.

Gezählt werden erste Vornamen ohne Sonderzeichen
Insgesamt erhielten 12,5 Prozent aller neugeborenen Mädchen und 14,6 Prozent aller Buben einen der zehn beliebtesten Vornamen, wie die Statistik Austria mitteilte. In der Hitliste werden die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen gereiht.

