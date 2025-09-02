Pröll sauer: „Das hat im Fußball nichts verloren!“

Der ÖFB will nach zwei weiteren tätlichen Übergriffen im Spielbetrieb am Wochenende den Schutz seiner Schiedsrichter verbessern. In der Regionalliga Ost hatte am Freitag nach dem Ligaspiel beim Wiener Sport-Club (2:2) der Obmann des FCM Traiskirchen den Schiedsrichter attackiert, auch ein Strafverfahren ist anhängig. Dazu sei laut ÖFB-Angaben in Wien-Donaustadt bei einem Nachwuchsspiel ein Referee tätlich angegriffen worden. Verbandschef Josef Pröll will gegensteuern.