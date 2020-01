Frontalcrash kostet Autolenker (45) das Leben

Auf der B317 im obersteirischen Rothenthurm (Gemeinde St. Peter ob Judenburg) kommt es immer wieder zu schweren und teils sogar tödlichen Unfällen - so auch am Montag. Ein 45-jähriger Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Kleinbus. Der Rumäne wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden verletzt.