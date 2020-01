„Rasches Ende dieser Wild-West-Zustände“

„Wir wollen auch nicht die Schutzpatrone der Taxler werden“, hält Fritz Gurgiser im „Krone“-Gespräche fest, „aber das, was sich am Innsbrucker Flughafen unter geflissentlichem Wegschauen und Dulden abspielt, ist uns zutiefst zuwider. Und, ich gebe es gerne zu, vor allem mir persönlich, da ich seit Jahrzehnten mit derartigen Sachen beruflich konfrontiert wurde – Stichwort illegale Beschäftigung und Konkurrenz in der Bauwirtschaft. Im Grunde ist es ja das Gleiche wie auf der Autobahn: Auch dort herrschen vielfach Wild-West-Zustände durch Dumping und Lenkradlohnsklaverei.“