Tiroler krachte vor Bahnhof mit Motorrad in Auto

Gegen 13 Uhr lenkte der 39-jährige Schweizer seinen Pkw auf der Sterzinger Straße in Innsbruck in Richtung Norden und beabsichtigte an der Kreuzung beim Südtiroler Platz nach links in die Salurner Straße einzubiegen. „Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad, obwohl er keine Lenkberechtigung besitzt, den Südtiroler Platz in Richtung Süden und beabsichtigte in weiterer Folge die Sterzinger Straße richtungsbeihaltend weiter zu fahren“, heißt es von Seiten der Polizei. Offensichtlich sind beide Lenker bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren und es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Der 39-jährige Motorradlenker wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.