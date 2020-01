Licht in den Dschungel der aktuellen Abgasnormen

Die Einzelheiten der Euro-6-Nebenregelungen

Der Bezug zu möglichen Fahrverboten ist nicht allzu weit hergeholt: Dass es so viele Normen gibt, hat nämlich durchaus etwas mit dem Abgasskandal zu tun. Denn in dessen Folge haben die Behörden bei der Überwachung der Autohersteller noch einmal nachgeschärft. So gibt es bei den einzelnen Stufen der Euro-6-Familie zwar auch einige Änderungen, was die erlaubte Schadstoffmenge angeht. Was die einzelnen Stufen aber vor allem unterscheidet, sind Nebenregelungen, die die Überprüfung der Fahrzeuge betrifft. Wie etwa der künftig vorgeschriebene Check der Funktion der Abgasreinigung bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen. Diese „In-Service-Conformity“, abgekürzt ISC, ist seit Anfang 2019 Bestandteil der Euro-6d-TEMP-Norm. Ein weiterer Bestandteil wird mit EVAP abgekürzt und begrenzt die erlaubten Verdunstungs-Emissionen aus dem Kraftstoffsystem.