Tirols Kinosäle waren 2019 sehr gut besucht

Auf ein sehr erfolgreiches Jahr blickte Georg Mayrhofer, Fachgruppenobmann der Tiroler Kinos, am Donnerstag in der WK Tirol zurück. 1.164.536 Besucher ließen sich vor den 47 Leinwänden der insgesamt 13 Kinos im ganzen Land unterhalten. Ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zu 2018. Beim Umsatz gab es ein Plus von 9,05 Prozent. Die Kinobetreiber nahmen 10.726.484 Euro ein. „Das Kino boomt und selbst ein heißer Sommer konnte ihm nichts anhaben. Das Gemeinschaftserlebnis, das gestochen scharfe Bild, der räumliche Ton sowie bequeme Kinostühle sind die Stärken und haben die Besucher begeistert“, freute sich Mayrhofer, der nach mittlerweile 30 Jahren seine Position als Obmann an seinen Stellvertreter, Alexander Wurzenrainer, abgibt.