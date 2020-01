Seat Tarraco: Wie viel Caramba steckt im Spanier?

Tarraco! Das klingt wie auf den Boden stampfende genagelte Schuhe eines Tänzers. Flamenco. Paso Doble. Die kantigen Tagfahrlichter strahlen wie blitzend weiße Zähne, während an der Rückseite Auspuffblendenattrappen irritieren wie ein schlecht sitzendes Toupet. Na gut, besser als weiße Socken in Sandalen. In Martorell bei Barcelona haben sie sich redlich bemüht, dynamische Linien in die gewaltige Karosserie zu pressen. Die machen das 4,74 Meter lange und 1,66 Meter hohe SUV zwar nicht zierlich, bewahren es aber davor, klobig zu wirken. So weit, so emotional, wenn man so will.