„Es wäre schon ein kleines Wunder“

Kommenden Montag ist in Nonntal Trainingsstart. Sechs Tage später als geplant. „Die Spieler sollen sich von der Halle erholen, bevor wir loslegen“, hat SAK-Coach Hofer bestimmt. Neun Wochen Vorbereitung inklusive acht Testspielen - zum Auftakt geht es am 18. Jänner zu „Baumis“ Riedern - sollen die Voraussetzung für die sportliche Zweitliga-Quali im Frühjahr schaffen. „Wir treten an, die Westliga zu gewinnen. Auf die wirtschaftliche Seite haben wir keinen Einfluss, aber mit der Lizenzabgabe rechne ich schon“, ist Hofer, der am Donnerstag seinen Fünfziger feiert, zuversichtlich.