Iran stuft US-Truppen als „Terroristen“ ein

Sorge vor Verschärfung des Konflikts

Soleimani, der die Al-Quds-Brigaden befehligt hatte, war am Freitag bei einem US-Drohnenangriff in Bagdad getötet worden. Sein Tod sorgte für eine weitere Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran und weckte die Sorge vor einer militärischen Eskalation des Konflikts. Die iranische Führung und ihre Verbündeten in den Nachbarländern drohen mit Vergeltung.