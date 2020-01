Verletzte Kinder nach Skiunfällen zurückgelassen

Gleich zweimal kam es am Sonntag in Tirol zu Skiunfällen, bei denen Kinder verletzt wurden und die weiteren Beteiligten bisher unbekannt bleiben: Im Skigebiet Horberg in Hippach ließ der Zweitbeteiligte einen deutschen Elfjährigen verletzt auf der Piste zurück, im Skigebiet Zettersfeld in Osttirol erlitt eine Einheimische (13) bei einem ähnlichen Unfall einen Schlüsselbeinbruch. Die Polizei sucht Zeugen.