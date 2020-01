Tierfutter aus der eigenen Produktion

Immer mehr Leute legen Wert auf gutes Hunde- und Katzenfutter. Bei uns wissen sie, was sie bekommen, dass wir alles selber machen“, sagt die 34-jährige Geschäftsführerin. Dass die Kunden auch häufiger an die Umwelt denken, freut Rothschedl: “Immer mehr kommen mit ihren eigenen Boxen, so helfen sie uns, Plastik zu sparen."