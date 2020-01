Wieselbusse vor dem Aus?

Unter den Fahrgästen der Wieselbusse von und nach St. Pölten wird munter getuschelt: So soll die Linie L aus Wien-Mitte noch heuer eingestellt werden, erzählt man sich zwischen den Sitzreihen. Und die Betroffenen sind traditionell bestens informiert, weil im Landesdienst beschäftigt. Doch was ist am Gerücht dran?