Männer wollten Buben bei Einkaufszentrum entführen

Gegen 16.20 Uhr sollen drei junge Männer dort versucht haben, zwei Buben in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums mittels Zuckerl-Trick in ihr Auto zu locken. „Die beiden jungen Burschen fielen aber zum Glück nicht darauf herein und rannten stattdessen zu einer Gruppe von Erwachsenen, die in der Nähe stand“, schildert Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizei, den Tathergang.