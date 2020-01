Salzburger Neujahrswünsche: Die Krone fragte nach

Nach der Party ist vor dem Vorsatz: Tausende Salzburger feierten sich ins neue Jahr, stießen mit Sekt oder Selters zu Mitternacht auf 2020 an. Bis der rauschende Jahreswechsel – in der Salzburger Innenstadt sogar mit großem Feuerwerk – in den Morgenstunden des Neujahrstags sich dem Ende neigte.