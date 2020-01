„Gray Zone“: Die Sklaven der Zukunft erheben sich

Das Entwicklerstudio Eastworks aus Kosice in der Slowakei kündigt mit diesem Trailer den für März geplanten Early-Access-Betastart seines kommenden Taktikspiels „Gray Zone“ an. In dem Spiel schlüpft der Spieler in einer fernen Zukunft in die Haut eines Sklaven, der sich gegen seine Meister erhebt. Spielerisch will man jederzeit pausierbare Kämpfe mit komplexen taktischen Manövern bieten.