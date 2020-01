Neuheiten 2020: Zehn Auto-Highlights im neuen Jahr

Neues gibt es auch in der Oberklasse, wo die Mercedes S-Klasse (Herbst) künftig die Maßstäbe bei Technik und Komfort setzen will. Ein gigantisches Display im Cockpit, autonome Fahrfunktionen und umfassende Vernetzung - vor allem die Digitalisierung steht in der neuen Generation im Fokus. Optisch sind keine großen Experimente zu erwarten - die Kundschaft mag es konservativ. Die Motoren erhalten umfangreiche Unterstützung, mindestens in Form von 48-Volt-Startern. So soll es auch die Zwölfzylinder-Version über die Abgas- und CO2-Hürde schaffen. Ein reines E-Modell ist nicht direkt vorgesehen, wird aber in Form des Ablegers EQS nachgereicht.