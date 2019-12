Frohes Umtauschen: Der Handel ist vorbereitet

„Krone“: Es gibt kein Recht auf Umtausch intakter Ware?

Roman Seeliger: Nein, zumindest kein gesetzliches, wenn die Ware in Ordnung und ohne Fehler ist. Also nur weil ich statt des grünen Pullis einen roten will, habe ich kein Umtauschrecht. Es sei denn, der Händler räumt mir ein solches für eine bestimmte Frist ein. Das muss dann zwischen Händler und Käufer vereinbart werden und steht zumeist auf der Rechnung. So kann man die Vereinbarung auch leicht nachweisen, mündlich bräuchte man etwa einen Zeugen.