Mazda MX-5 30th Anniversary: Limitiert ans Limit

Wer einen „30th Anniversary“ in Zivil, also ohne die orangefarbenen Elemente und den ebensolchen Lack, will, der bestellt am besten den „Revolution Top“, da sind dann auch z.B. die Recaros dabei, aber auch ein Bilstein-Fahrwerk. Damit kann man dann ganz hervorragend der Frage nachgehen, ob der Mazda MX-5 nun ein besseres Sommer- oder Winterauto ist …