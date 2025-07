„Keine Prüfungen“: Gastro will Ruhe von der ÖGK

Weniger Alkohol und bewusster

Neben der Trinkgelddebatte spricht Rainer auch offen über den anhaltenden Kostendruck und die Veränderungen im Konsumverhalten: Gäste würden bewusster konsumieren, die junge Generation trinke weniger Alkohol, außerdem schauen Konsumenten mehr auf‘s Börserl. Das alles führe zu einem schleichenden Prozess in der Branche. „Die Rahmenbedingungen müssen nun so einfach wie möglich gestaltet werden, um dieses Geschäft zu leben, ohne stundenlang durch Bürokratie im Büro gefangen zu sein“, so Rainer. Vor allem für junge Menschen seien diese Hürden enorm.