Ein gewiefter Betrüger oder doch selbst Opfer?

Hat jemand die Daten des Syrers gestohlen?

In der Verhandlung führt die Verteidigung vor allem die mangelnden Deutschkenntnisse ihres Mandanten ins Treffen: „Schaut man sich die Chats an, wäre der Angeklagte gar nicht in der Lage gewesen, diese Korrespondenz auf Deutsch zu führen.“ Das sieht am Ende auch Richter Alexander Wehinger so und spricht den Beschuldigten im Zweifel frei. Wer also letztendlich der Täter ist oder ob womöglich ein Unbekannter die Daten des Syrers gestohlen hat, um in betrügerischer Absicht zu handeln, bleibt offen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.