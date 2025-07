Manchester United setzt auf einen Olympiasieger

Bereits vor Jahren sprach Teamchef Ralf Rangnick, damals noch Trainer von Manchester United, von nötigen sportlichen Anpassungen, welche in der Medizin einer „Operation am offenen Herzen“ gleichkommen würden. Die Rückkehr zum sportlichen Erfolg - wie man ihn in Manchester für Jahrzehnte gewöhnt war - ist bis heute nicht gelungen. Diese Entwicklung stellt ein großes Problem für das Selbstverständnis von Spieler und Fans dar.