Nach Großbrand steht Werk zwei Monate still

Das Feuer, das am Nachmittag des 1. Juli ausgebrochen war, hat eine Lagerhalle vollkommen zerstört. Am Tag danach hatte Geschäftsführer Karl Pichler angekündigt, dass die Produktion schon am nächsten Tag wieder anlaufen könne, weil der Produktionsbereich selbst vom Feuer verschont geblieben ist. Nun zeigte sich, dass der vorhandene Bestand an Komponenten aber nicht reicht und das Werk für zumindest zwei Monate stillstehen muss. In einer Mitarbeiterversammlung haben Betriebsleitung und Eigentümer die rund 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert.