Bundesland will keine AfD-Mitglieder einstellen

In Rheinland-Pfalz wird die AfD bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. SPD-Innenminister Michael Ebling sagte jüngst, dass die Partei keinen gemäßigten Flügel mehr hätte und die Radikalisierung zunehme. Wer die Erklärung zur Nicht-Mitgliedschaft verweigere und Zweifel an der eigenen Verfassungstreue nicht ausräumen könne, werde nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt.