Dank einer Sekunde! Van der Poel zurück in Gelb

Pogacar hatte kein Interesse, sein Gelbes Trikot zu verteidigen

Am Vortag hatte van der Poel das Gelbe Trikot im Einzelzeitfahren noch an Pogacar verloren. Der slowenische Weltmeister hatte aber kein großes Interesse, sein Gelbes Trikot in der frühen Tour-Phase zu verteidigen und erreichte mit den anderen Sieganwärtern 5:27 Minuten hinter Healy das Ziel.