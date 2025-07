28-Jähriger schlug seine eigene Mutter zusammen

Die Weihnachtsfeiertage verbringen viele in harmonischem Beisammensein mit ihren Liebsten. Alles andere als harmonisch war aber das, was ein 28-Jähriger seiner eigenen Mutter antat – am 28. Dezember des Vorjahres. Doch das ist nur eine der Taten, für die sich ein 28-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Wels verantworten musste.