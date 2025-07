Das Großarltal – Tal der Almen, Gipfel & Bergseen

Frisch auf den Tisch – im Tal der Almen

Das Großarltal ist bekannt für seine Vielzahl an bewirtschafteten Almhütten. „Tal der Almen“ wird es deshalb auch genannt. Denn nirgends sonst in Österreich gibt es so viele Hütten in einem Tal wie hier im Wanderdorf Großarl und im Bergsteigerdorf® Hüttschlag. Und da, wo die frische Jause herkommt, da schmeckt sie bekanntlich am allerbesten. Direkt am Berg. Umgeben von 400 km Wanderwegen und 160 km Mountainbikestrecken, von glasklaren Bergseen, tosenden Wasserfällen, blühenden Almwiesen und aussichtsreichen Gipfeln im Nationalpark Hohe Tauern.