Nächstes ÖFB-Team-Ass wechselt zu Werder Bremen!

„Werder ist ein riesengroßer Verein in Deutschland. Ich habe ein richtig gutes Gefühl und freue mich, jetzt da zu sein, so El Sherif in einer ersten Stellungnahme nach ihrem Transfer. „Ich will mich so schnell wie möglich ins Team reinfinden, meine Leistung auf dem Platz zeigen und der Mannschaft helfen.“