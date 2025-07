Mattle zu Söder: „Freue mich über Unterstützung“

„Es ist gut, dass die Republik Österreich und der Freistaat Bayern öffentlich großes Verständnis für die enorme Belastung in Tirol und am Brenner zeigen. Tirol hält so lange an seinen Maßnahmen fest, bis Mensch, Natur und Infrastruktur nicht mehr so stark vom Transitverkehr belastet sind“, sagt Tirols LH Anton Mattle.