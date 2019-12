Bei Überschlag Baum entwurzelt: Männer verletzt

Auf regennasser Fahrbahn hat sich am Samstagabend am Babenbergerring in Wiener Neustadt ein Pkw mehrmals überschlagen. Dabei wurden ein Baum ausgerissen und ein geparktes Auto beschädigt. Der Lenker und sein Mitfahrer erlitten Verletzungen - angesichts der Wucht des Überschlags hatten sie aber riesiges Glück.